Травила боевиков и была в плену: украинка после потери ребенка в АТО ушла воевать на фронт (видео)

Журналисты узнали об одной шокирующей истории о войне на Донбассе из первых уст. Муж одной женщины ушел воевать на сторону врага, а она потеряла ребенка, после чего сама пошла на фронт. Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

Женщина признается, что для нее война началась, когда она потеряла дочку из-за обстрела. Ее муж в то время уже поддерживал сторону боевиков.

Женщина хорошо знала Донбасс и решила сойти за "свою" у боевиков. Она ездила в Донецк, чтобы собирать данные о боевиках, данные о вооружении, российских наемниках и прочее. Так, женщина втерлась в доверие к кухонному персоналу, который готовил для боевиков. Однажды ей поручили приготовить еду для боевиков под Марьинкой, после чего они слегли в больницу и перейти в наступление у них не получилось. "Добавила сюрприз, типа крысиного яда", - рассказала украинка.

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А позже женщина попала в плен. Вероятно, что предал кто-то из своих, считает она. Ее били, чтобы узнать информацию: резали, вырывали зубы и ломали ребра. Также перед ней пытали дугих людей. Ее выкупили из плена за 10 тыысяч долларов.

Однако женщина не ушла и стала снайпером. Сейчас говорит, что немного устала от войны, но совсем уходить не хочет. Поэтому решила перейти в медики.

Ранее сообщалось что на Донбассе погиб 26-летний украинский снайпер.