Украинские военные улучшили "тактическое положение" на Луганщине
В штабе подчеркнули, что ВСУ придерживаются Минских договоренностей.
Отдельные подразделения Вооруженных Сил Украины на Луганском направлении улучшили тактическое положение. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на своей странице в Facebook.
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Отмечается, что это было сделано с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск.
"ВСУ строго придерживаются Минских договоренностей, согласно положениям которых могут укреплять или переоборудовать свои позиции, передислоцироваться в рамках территорий, определенных этими договоренностями", - рассказали в штабе АТО.
22 ноября волонтер Юрий Мысягин сообщал, что украинские военные освободили несколько поселков и взяли под контроль несколько стратегических высот на Светлодарской дуге.