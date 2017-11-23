Украинские военные улучшили "тактическое положение" на Луганщине

11:02, 23 ноября 2017
Война
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В штабе подчеркнули, что ВСУ придерживаются Минских договоренностей.

Штаб АТО подтвердил информацию об успехах украинских военных на Светлодарской дуге / фото УНИАН

Отдельные подразделения Вооруженных Сил Украины на Луганском направлении улучшили тактическое положение. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что это было сделано с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск.

"ВСУ строго придерживаются Минских договоренностей, согласно положениям которых могут укреплять или переоборудовать свои позиции, передислоцироваться в рамках территорий, определенных этими договоренностями", - рассказали в штабе АТО.

22 ноября волонтер Юрий Мысягин сообщал, что украинские военные освободили несколько поселков и взяли под контроль несколько стратегических высот на Светлодарской дуге.

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Теги: #ВСУ на Светлодарской дуге#ситуация на Светлодарской дуге