Журналист о "зеленых человечках" в Луганске: в конфликт в "ЛНР", возможно, вмешался "большой брат"

Центр оккупированного Луганска перекрыт БТРами, "правительство "ЛНР" распущено по домам. О происходящем в "столице" террористов пишет на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.

Читайте такжеЗахват центра Луганска: сообщается о подготовке арестов главарей "ЛНР" (видео)

"В городе "зеленые человечки" с белыми повязками на руках - с такими же повязками на Донбасс детом 2014 входили части регулярной армии РФ. Возможно, в конфликт Плотницкого и Корнета вмешался "большой брат", - предполагает он.

"Шутили мы про "Луганду и Домбабве", и дошутились. Зимбабве и Луганск теперь поставляют в СМИ одинаковые новости - БТРы, военные, путч. Главная интрига теперь - будет ли луганская хунта?" - добавил журналист.

Как сообщалось, в "ЛНР" назревает переворот: центр Луганска захвачен "чужими" боевиками с гранатометами и БТР.

В свою очередь, пользователи соцсетей пишут, что в настоящее время в городе готовится штурм "правительственных" зданий и аресты главарей "ЛНР" по обвинению в "госизмене".