Боевики из минометов обстреляли позиции сил АТО возле Широкино и Гнутово - штаб

Сегодня с полночи российско-оккупационные войска 10 раз нарушили перемирие в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что российско-оккупационные войска вели прицельные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из оружия, запрещенного Минскими договоренностями, - были задействованы даже танки.

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«На Луганском направлении горячее всего под Троицким. В течение почти двух часов противник вел огонь по украинским защитникам из вооружения танка, БМП, 120- и 82-миллиметровых минометов и гранатометов. Легкое пехотное вооружение российские наемники применили вблизи Зайцево, Донца, Желтого и Крымского», - говорится в сообщении.

На Донецком направлении, по данным штаба, противник и далее сосредотачивает огневую активность на Приазовье. Из минометов различных типов обстреляны защитники Широкино и Гнутово, а из гранатометов и стрелкового оружия - защитники Павлополя и Водяного. А в районе Каменки враг выпустил несколько мин калибра 120 мм.

Ранее сообщалось, что ситуация в АТО обострилась, четверо украинских военных были ранены.