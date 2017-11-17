Обострение конфликта на Донбассе неизбежно в случае отказа сторон немедленно прекратить насилие - Хуг

Обострение конфликта в Донецкой и Луганской областях неизбежно в том случае, если стороны немедленно не откажутся прекратить насилие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Он отметил, что для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо политическое решение.

"Сейчас ведется работа по достижению такого решения, но пока необходимо прекратить огонь. Одно лишь соблюдение сторонами режима прекращения огня не приведет к завершению этого конфликта", - заявил Хуг. По его мнению, устойчивое и бесповоротное прекращение огня должно создать благоприятные условия для осуществления других мероприятий, о которых говорится в Минских договоренностях.

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"Нельзя медлить с прекращением огня сейчас, поскольку большинство боевых действий происходит в жилых районах и в непосредственной близости к ним, в результате чего гибнут и получают ранения мирные жители", - подчеркнул Хуг.

Он напомнил, что СММ ОБСЕ подтвердила, что в этом году количество погибших и раненых гражданских достигает более 400 человек.

"Это насилие должно прекратиться, поскольку существует риск обострения ситуации. Это, в свою очередь, приведет к еще большему количеству жертв среди гражданского населения", - сказал Хуг.

Также он назвал количество нарушений размещения тяжелой техники в местах, откуда она должна была быть отведена в соответствии с Минскими соглашениями. "В этом году мы зафиксировали практически 3 тысячи 800 единиц вооружения, размещенных с нарушением (определенных) линий отвода", - заявил Хуг.

"Если не положить этому конец, как это было раньше, серьезное обострение ситуации неизбежно", - подчеркнул первый заместитель председателя СММ.

Также он напомнил, как с 30 января по 5 февраля 2017 года СММ зафиксировала почти 36 тысяч нарушений режима прекращения огня, наступивших после относительно полного периода затишья.

"Обострения конфликта не избежать, если немедленно не прекратить насилие", - еще раз подчеркнул Хуг.

"Учитывая, что уже почти зима, а с наступлением зимы тяжелое положение гражданского населения может еще больше ухудшиться, сторонам следует полностью выполнить достигнутые договоренности. Пришло время для них также обеспечить завершение ремонтно-восстановительных работ на важных объектах гражданской инфраструктуры", - заявил Хуг.

Он убежден, что прекращение огня возможно.

"Мы уже видели частичный отвод вооружения, частичное разведение, частичное разминирование. Иногда, но не очень часто, мы отмечали, что стороны практически полностью соблюдают режим прекращения огня. Прекратить огонь возможно. Достичь мира - возможно. Сторонам только нужно обеспечить, чтобы это произошло", - подчеркнул Хуг.