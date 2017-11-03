Стороны конфликта на востоке Украины отказываются в полной мере выполнять Минские договоренности - Хуг

Стороны конфликта на востоке Украины отказываются в полной мере выполнять Минские договоренности.

Об этом заявил первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время брифинга в четверг.

«Стороны отказываются в полной мере выполнять Минские договоренности. Мы видим, что стороны вместо того, чтобы выполнять договоренности, делают вид, что выполняют их», - отметил он.

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По словам Хуга, за время конфликта стороны спорили о том, какие пункты Минских договоренностей должны выполняться в первую очередь.

«В Минске уже состоялось почти 70 заседаний. 70 возможностей для сторон. 70 возможностей, чтобы уладить разногласия и преодолеть оставшиеся препятствия. Но стороны, вместо того, чтобы преодолевать препятствия, в основном создавали новые. Вместо того, чтобы действовать, они спорят о том, что должно выполняться в первую очередь. Процесс застопорился, и в результате насилие не прекращается", - констатировал первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ.