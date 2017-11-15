Боевики выдвинули новое условие для открытия пункта пропуска "Золотое" - Геращенко

Контролируемые Россией боевики шантажируют блокированием контрольного пункта въезда-выезда "Золотое", пока в Станице Луганской не будет отведена техника.

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Об этом член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

"О "весе" слова ОРДЛО ярко свидетельствует и история с заблокированным КПВВ "Золотое", которое они в октябре пообещали открыть на днях. Так вот, сегодня выдвинута очередная предпосылка - шантаж: мол, только после разведения тяжелой техники в Станице Луганской (которая еженедельно обстреливается). Обратилась к координатору (координатор ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Тони Фриш - УНИАН) с требованием дать оценку этому новому шантажу и очередным "предпосылкам". И при чем здесь Станица Луганская к двум годам заблокированного КПВВ "Золотое"?" - заявила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, КПВВ "Золотое" в Луганской области был открыт 31 марта 2016 года, но проработал всего несколько часов. Такая ситуация сложилась в связи с постоянными обстрелами со стороны оккупантов и отказом боевиков осуществлять со своей стороны пропуск людей и транспорта.

20 октября 2017 года украинская сторона со своей стороны возобновила работу КПВВ "Золотое" несмотря на отсутствие подтверждения открытия КПВВ со стороны ОРДЛО.

«Золотое» единственный КПВВ на Луганщине, который предусматривает автомобильное движение.

23 октября 2017 года украинская сторона заявила, что боевики блокируют открытие КПВВ «Золотое» через линию соприкосновения в районе проведения АТО, чем усложняют гуманитарную ситуацию на Донбассе.

На предыдущей встрече в Минске, которая состоялась 27 октября, украинская сторона призвала боевиков прекратить искусственно блокировать открытие КПВВ "Золотое".