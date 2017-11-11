Обострение на Донбассе: 33 вражеских обстрела, двое военных ранены

В целом за прошедшие сутки в зоне АТО незаконные вооруженные формирования 33 раза нарушили перемирие. В результате боевых действий получили ранения двое украинских защитников. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

В конце минувших суток в районе проведения АТО сохранялась тенденция к обострению обстановки. Российско-оккупационные группировки активно обстреливали позиции украинской армии, применяя при этом минометы различных калибров.

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"Так, на подступах к Донецку боевики дважды били из 82-миллиметровых минометов и гранатометов по защитникам Авдеевки. Также дважды под огонь вражеских пулеметов попали укрепления сил АТО на окраинах Зайцево. На Луганском направлении захватчики обстреляли из минометов опорные пункты Вооруженных Сил Украины возле Катериновки и станции Донец. А из пехотного вооружения били неподалеку от Луганского и Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

На Приморском направлении, во второй половине дня боевики применяли 120-миллиметровые минометы возле Павлополя и Водяного. Военные отвечали асимметрично наемникам. В результате этого противостояния получил ранения один украинский военнослужащий.

Ранее сообщалось, что подразделения регулярных войск Российской Федерации дислоцируются в Снежном, Донецке и Луганске.