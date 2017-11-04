Жебривский назвал места дислокации регулярных российских войск на Донбассе
По словам Жебривского, среди боевиков на Донбассе становится все меньше «идейных», которые поддерживают идею «русского мира».
Подразделения регулярных войск Российской Федерации дислоцируются в Снежном, Донецке и Луганске. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире «5 канала».
«Мы четко понимаем, где есть локация чистых россиян из регулярных войск: это батальонно-тактическая группа в Донецке, батальонно-тактическая группа в Снежном и ротно-тактическая группа в Луганске. Это, действительно, концентрированно все эти регулярные войска находятся там», - сказал он.
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По словам Жебривского, среди боевиков на Донбассе становится все меньше «идейных», которые поддерживают идею «русского мира».
«На линии фронта и в целом по воинским частям: фактически, до ротного - это либо россияне из регулярных войск, или «советники», как когда-то было во Вьетнаме, Афганистане. И понятно, что очень много наемников не только так называемой частной военной компании Вагнера. Есть и «мясо», простите, которое приходит за деньги», - добавил Жебривский.
Как сообщал УНИАН ранее, в зоне проведения АТО в конце прошлых суток обстановка была напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией. Враг активизировал огневые провокации фактически вдоль всей линии разграничения. Всего с начала суток российско-оккупационные группировки 29 раз нарушили перемирие.