Жебривский назвал места дислокации регулярных российских войск на Донбассе

Подразделения регулярных войск Российской Федерации дислоцируются в Снежном, Донецке и Луганске. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире «5 канала».

«Мы четко понимаем, где есть локация чистых россиян из регулярных войск: это батальонно-тактическая группа в Донецке, батальонно-тактическая группа в Снежном и ротно-тактическая группа в Луганске. Это, действительно, концентрированно все эти регулярные войска находятся там», - сказал он.

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По словам Жебривского, среди боевиков на Донбассе становится все меньше «идейных», которые поддерживают идею «русского мира».

«На линии фронта и в целом по воинским частям: фактически, до ротного - это либо россияне из регулярных войск, или «советники», как когда-то было во Вьетнаме, Афганистане. И понятно, что очень много наемников не только так называемой частной военной компании Вагнера. Есть и «мясо», простите, которое приходит за деньги», - добавил Жебривский.

Как сообщал УНИАН ранее, в зоне проведения АТО в конце прошлых суток обстановка была напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией. Враг активизировал огневые провокации фактически вдоль всей линии разграничения. Всего с начала суток российско-оккупационные группировки 29 раз нарушили перемирие.