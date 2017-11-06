Главари "ДНР" и "ЛНР" съездили в Россию (фото)

17:01, 06 ноября 2017
Война
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Все "празднование" в российском городе, куда согнали бюджетников, заняло около часа.

Главари террористов побывали в РФ / фото из сайта боевиков

Главарь террористов "ЛНР" Игорь Плотницкий вместе с представителем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным съездили в РФ.

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Они побывали в российском городе Владимире на митинге в честь "дня единства" России. Об этом сообщил ряд подконтрольных боевикам СМИ.

Как отмечается, представители террористов, подконтрольных Российской Федерации, приняли участие в "праздновании" на одной из площадей Владимира, куда согнали бюджетников. Все это "празднование" заняло около часа.

Главари террористов побывали в РФ / фото из сайта боевиков

Ранее разведка сообщала, что в условиях уменьшения объемов финансирования РФ так называемых "народных республик" наблюдается рост противоречий между главарями "ДНР" и "ЛНР". 

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Теги: #главари ЛДНР в России#Пушилин в России#Плотницкий в РФ