СМИ: Внезапно умер "чиновник ДНР", который занимался "возрождением" Дебальцево
В один день с первым главарем "ЛНР" Валерием Болотовым умер "чиновник" самопровозглашенной "ДНР" Сергей Третьяков.
По данным сепаратистских СМИ, Третьяков скончался на территории, оккупированной террористической организацией "ДНР". Предполагаемой причиной его смерти называют тромб.
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В некрологах отмечается, что "заместитель министра труда и социальной политики ДНР" занимался "возрождением социальной сферы" в оккупированном Дебальцево.
На сайте центра "Миротворец" отмечается, что Третьяков, 1973 года рождения, проживал в Донецке. На "должность" был назначен лидерами боевиков "ДНР" в марте 2015 года.
Как сообщал УНИАН, Сбежавший в Россию бывший украинский политик Олег Царев подтвердил смерть первого главаря «ЛНР» Валерия Болотова в Московской области.