Под Донецком взорвался склад боеприпасов террористов "ДНР"

В результате нарушения мер безопасности во время хранения и обращения с боеприпасами возник пожар на складе боеприпасов боевиков "ДНР" в районе населенного пункта Опытное. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на своей странице в Facebook.

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"Последствиями пожара стали взрывы и разлет боеприпасов. Под этот "обстрел" попал Киевский район и северная часть населенного пункта Донецк. Отмечены повреждения жилых домов и инфраструктуры города", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК предупредила, что террористы "ДНР" могут прибегнуть к провокациям в населенных пунктах на Донецком направлении, направленных против мирного местного населения с целью скомпрометировать и обвинить в этом ВСУ.

Как сообщал штаб АТО, в течение минувших суток боевики накрывали минометным огнем украинские позиции под Водяным и Трехизбенкой.