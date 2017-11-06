В Минобороны рассказали о проблемах с офицерами оккупационных войск на Донбассе

Россия готовится провести ротацию офицерского состава оккупационных войск в Донецкой и Луганской областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«В тактическом звене управления так называемых армейских корпусов оккупантов продолжается подготовка к ротации офицерского состава Вооруженных сил Российской Федерации. Предполагается досрочная ротация командиров и начальников из числа российских офицеров, которые имеют низкий уровень личной подготовки, небрежно относятся к служебным обязанностям и не проявляли себя в ходе боевых действий против сил Антитеррористической операции», - заявил Лысенко.

Он отметил, что «данная категория офицеров вообще не допускается к тестированию на предмет продолжения службы в составе российских оккупационных войск».

По его словам, вчера состоялось тестирование офицеров управления одного из соединений так называемого 1 армейского корпуса ВС РФ на Донбассе.

«При этом из 80 офицеров, которые должны проходить тестирование, были допущены всего 15. В отношении остальных решение не принято», - сказал Лысенко.

Также пресс-секретарь добавил, что указанное тестирование используется российским командованием как один из способов повышения их мотивированности к активизации боевых действий против украинских сил АТО.

Кроме того, он утверждает, что в российско-оккупационных войсках на территории Донецкой и Луганской областей ухудшается состояние укомплектованности личным составом.

«Главари передовых подразделений пытаются скрыть некомплект и предоставляют в высшие штабы неправдивые данные», - отметил Лысенко.