Ситуация в зоне АТО: боевики 9 раз нарушили режим тишины, ранены двое военных

С полуночи на Донбассе российско-оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, ранены двое украинских бойцов.

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Как сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00, во время четырех обстрелов боевики применили минометы преимущественно калибра 120 миллиметров и один раз - реактивную систему залпового огня.

«Утром оккупанты более часа били из 120 и 82 миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов по нашим позициям возле Водяного и Талаковки на Мариупольском направлении. Украинские военные асимметрично отвечали врагу. В результате этого противостояния получил ранение военнослужащий сил АТО», - сообщили в пресс-центре.

На Луганском направлении пророссийские наемники применили 120-миллиметровый миномет недалеко от Новотошковки. Из гранатометов они также обстреляли подступы к Крымскому и Нижнетеплому. В результате одной из этих провокаций был ранен еще один украинский защитник.

Недалеко от Донецка около 15.00 пророссийские наемники выпустили не менее 10 снарядов из реактивной пусковой установки в районе Опытного. Кроме того, по опорным пунктам ВСУ возле Авдеевки и Песков захватчики били из 120-миллиметровых минометов.