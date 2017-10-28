В зоне АТО в результате обстрела боевиков ранены двое украинских военных

Сегодня в зоне проведения антитеррористической операции боевики 7 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, ранены двое украинских бойцов. Как сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00, в ответ на обстрелы украинские военные 6 раз применяли оружие на поражение.

Читайте такжеВ Генштабе назвали количество погибших и раненных военных с начала проведения АТО В целом с начала суток основная активность российско-оккупационных группировок фиксировалась на Донецком направлении.

«Так, ночью враг из противотанкового гранатомета и пулеметов обстрелял позиции ВСУ недалеко от Зайцево. Украинские военные преобладающим огнем принудили противника к тишине. К сожалению, в результате этого противостояния двое наших защитников получили ранения. Кроме того, уже днем боевики дважды били из пехотного вооружения по защитникам Авдеевки. А вооружение БМП применяли на подступах к Пескам», - сообщили в штабе.

На Приморском направлении оккупанты около полудня обстреляли из стрелкового оружия опорный пункт сил АТО возле Павлополя.

Также под вражеский огонь из вооружения БМП попали позиции украинских бойцов недалеко от Трехизбенки на Луганском направлении.