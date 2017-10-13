На пункте пропуска "Марьинка" снайпер боевиков ранил пограничника

На контрольном пункте въезда и выезда "Марьинка" в Донецкой области снайпер незаконных вооруженных формирований ранил украинского пограничника в плечо. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Читайте такжеГенштаб отреагировал на обстрелы боевиками КПВВ, в результате которых есть погибший и раненые (видео)"Очередной обстрел был зафиксирован на дорожном коридоре "Донецк-Курахово". На этот раз работал снайпер незаконных вооруженных формирований. В результате огня во время исполнения служебных обязанностей на контрольном посту "Марьинка" получил огнестрельное ранение военнослужащий Краматорского пограничного отряда. Пуля попала пограничнику в плечо", - говорится в сообщении.

Сообщается, что раненному военнослужащему оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в больницу города. Курахово.

"На данный момент жизни и здоровью раненого ничего не угрожает. По данному факту был проинформирован штаб АТО и представители ОБСЕ", - сообщили в ГПСУ.