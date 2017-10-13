На пункте пропуска "Марьинка" снайпер боевиков ранил пограничника
Пуля попала пограничнику в плечо. Каретой скорой медицинской помощи его транспортировали в больницу города Курахово.
На контрольном пункте въезда и выезда "Марьинка" в Донецкой области снайпер незаконных вооруженных формирований ранил украинского пограничника в плечо. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины.
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Сообщается, что раненному военнослужащему оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в больницу города. Курахово.
"На данный момент жизни и здоровью раненого ничего не угрожает. По данному факту был проинформирован штаб АТО и представители ОБСЕ", - сообщили в ГПСУ.