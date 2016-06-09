За сутки в зоне АТО погиб украинский военный, еще 5 получили ранения
13:05, 09 июня 2016Война
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За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО погиб один украинский военный, еще 5 получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам антитеррористической операции Александр Мотузяник.
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«За минувшие сутки вследствие боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще 4 военнослужащих Вооруженных сил и один сотрудник Государственной пограничной службы получили ранения», - сообщил он.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки пророссийскиебандформирования 43 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, а также обстреляли контрольный пост "Майорск" в Донецкой области.
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