На Луганском направлении ранен украинский военный

На Луганском направлении, возле Крымского, в результате огневого противостояния с применением стрелкового оружия, около двух часов ночи получил пулевое ранение один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что пострадавший был госпитализирован, и сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

По данным штаба, сегодняшние сутки в районе проведения АТО снова отличились обострением обстановки. С полуночи зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций, из них 7 приходятся на Донецкое направление.

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«Так, ночью из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по укреплениям сил АТО возле Майорска, Песков, Луганского и Невельского. Из этого же оружия боевики днем дважды обстреляли защитников Авдеевки», - говорится в сообщении.

На Приморском направлении с полуночи зафиксирована одна вооруженная провокация. Утром оккупанты из вооружения БМП обстреляли украинский опорный пункт недалеко от Талаковки.

«Наши бойцы огнем из пулемета заставили врага соблюдать режим тишины», - добавили в пресс-центре.