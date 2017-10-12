Эскалация обстановки в зоне АТО: 41 обстрел, ранен украинский воин

В конце минувших суток в районе проведения АТО обстановка продолжила накаляться. Прежде всего, существенно возросло количество вражеских провокаций на Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

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“Так, после 18 часов дважды под длительный огонь противника из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия попали наши укрепления возле Авдеевки, Майорска, шахты Бутовка. Четыре раза враг из пулеметов и стрелкового оружия бил по защитникам Песок. В результате одного из таких обстрелов, около 18 часов, получил ранения один украинский военнослужащий. Кроме того, в конце суток пророссийские оккупанты применяли пулеметы неподалеку Зайцевого и Невельского”, - говорится в сообщении.

На Приморском направлении вечером боевики из 82-миллиметровых минометов и различных видов гранатометов били по укреплениям сил АТО возле Марьинки, Водяного, Широкино. А вооружение БМП противник дважды применял в районе Новотроицкого.

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Неспокойно было и на Луганском направлении. Здесь оккупанты дважды обстреливали защитников Крымского, применяя при этом танк, минометы калибра 82 миллиметра, противотанковые гранатометы. Также дважды, уже ночью, под огнем пехотного вооружения боевиков оказались укрепления украинской армии на подступах к Новоалександровке.

“В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 41 раз нарушили режим тишины. В ответ силы АТО оперативно и жестко 28 раз применяли весь спектр незапрещенного вооружения. В результате боевых действий один украинский воин получил пулевое ранение. На данный момент пострадавший находится в военно-медицинском учреждении. Состояние его здоровья оценивается, как удовлетворительное. Потери врага уточняются”, - отметили в штабе АТО.