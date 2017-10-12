"Не в какой-то с*аной казарме": российский террорист Прилепин со своими людьми живет в Донецке в гостинице - журналист

На российском ресурсе вышла статья про российского писателя Захара Прилепина, который приехал в Донецк пиарить "ДНР" и якобы воевать. Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Денис Казанский.

"Интересно, что Прилепин со своими людьми в Донецке живет не в какой-то с*аной казарме, а в 4-звездочной гостинице "Прага". Пишут, что там теперь казарма и штаб. Не дурак писатель. Хорошо расположился. Причем, мародерством даже гордятся. Фотографируются напротив входа в отель", - говорится в его сообщении.

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По словам журналиста, жить именно в гостинице для боевиков нет никакой нужды. В Донецке и прилегающих городах полно всяких общежитий и прочих помещений, где можно было разместить батальон.

"Но московским мародерам не хочется спать на каких-то сетчатых кроватях. Им нужны джакузи с бассейнами. Не для того Донбасс от "фашистов" освобождали, чтобы на неудобных матрацах спать", - подытожил Казанский.

Ранее пособник террористов Александр Жучковский в своем Telegram сообщил, что российский писатель Захар Прилепин, воевавший на стороне "ДНР", покинул оккупированный Донбасс. Он отметил, что так называемая карьера Прилепина якобы закончилась из-за провала псевдопроекта "Малороссия".