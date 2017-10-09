На Донбассе из-за обстрелов боевиков ранены и травмированы двое военных

С полуночи боевики 6 раз нарушили перемирие, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения и травмы. Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"В течение сегодняшнего дня российско-оккупационные группировки продолжали обстрелы позиций украинских войск с применением минометов и гранатометов разных видов", - говорится в сводке штаба.

Так, неспокойнее всего было на Приморском направлении, где оккупанты ночью из автоматических гранатометов били по укреплениям сил АТО неподалеку от Красногоровки.

"Наши военные накрыли врага огнем из крупнокалиберного пулемета. В результате противостояния получил ранение один украинский боец. Пострадавшего оперативно госпитализировали, и сейчас состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное", - сообщили в штабе АТО.

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Кроме того, под утро пророссийские наемники обстреляли позиции украинских военнослужащих из противотанкового гранатомета возле Талаковки. В результате этой провокации один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевую травму.

Также около 16.00 враг в районе Широкино применил 82-миллиметровый миномет.

Согласно сообщению, днем на Донецком направлении боевики обстреливали из пулеметов украинских защитников возле Авдеевки и Невельского.

На Луганском направлении факт применения противником противотанкового гранатомета зафиксирован неподалеку от Новоалександровки.

"Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили перемирие. Почти на каждый вражеский обстрел силы АТО применяли оружие на поражение противника", - отметили в штабе АТО.

Ранее боевики из гранатометов обстреляли ряд позиций сил АТО на Донецком направлении.