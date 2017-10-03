Жители Пикуз требуют, чтобы наемники РФ покинули оккупированное село

Жители подконтрольного боевикам ОРДО села Пикузы требуют отвести вооруженных людей и вооружение от жилых районов села. О соответствующем письме от местных жителей сообщается в отчете СММ ОБСЕ, передает Украинская правда.

Письмо, переданное наблюдателям СММ ОБСЕ, жители также адресовали администрации Новоазовского района, ООН и Международному комитету Красного Креста.

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"В письме изложены те трудности, с которыми сталкиваются жители, как недостаток газоснабжения, а также письмо содержит требование немедленно отвести вооруженных мужчин и вооружение от жилых районов села", - сообщают в мониторинговой миссии.

Отмечается, что команда СММ видела в селе двух вооруженных мужчин.

До конца 2015 года село находилось в серой зоне, как это предусмотрено Минскими соглашениями, но боевики его заняли 22 декабря 2015 года.

Ранее в феврале 2017 года наблюдатели СММ ОБСЕ фиксировали в Пикузах танк боевиков.