Боевики обстреляли из тяжелых минометов жилые дома Марьинки - СЦКК

В результате обстрела боевиками позиций сил АТО в Марьинке повреждены несколько жилых домов. Об этом сообщает украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК), передает пресс-центр штаба АТО.

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Как отметили в центре, террористы во время обстрела украинских позиций использовали минометы калибром 82 мм, в результате чего несколько снарядов попали в жилые дома.

"Дома местных жителей были обстреляны НВФ ОРДО из запрещенного минского договоренностями вооружения - минометами калибра 82 мм. Боеприпасы попали в район жилых домов по улице Прокофьева. Вследствие указанных обстрелов повреждены окна и стены жилых домов", - говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что боевики применяли запрещенное минскими договоренностями оружие. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.