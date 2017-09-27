На Донбассе боевики обстреливают силы АТО из минометов и пулеметов, ранен военный

В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. В целом, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один украинский защитник получил ранения, передает пресс-центр АТО в Facebook.

"Так, на Донецком направлении боевики трижды били по окрестностям Авдеевки из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские защитники огнем в ответ жестко пресекали активность врага. В результате этого противостояния, около 18 часов, получил ранения один военнослужащий. Сейчас пострадавший находится в военно-медицинском учреждении, состояние его здоровья удовлетворительное. Кроме того, в конце суток под гранатометными обстрелами оказались наши укрепления возле Каменки и шахты Бутовка", - говорится в сообщении.

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На Приморском направлении противник также применял гранатометы на подступах к Марьинке, крупнокалиберные пулеметы возле Широкино, а из вооружения БМП бил в районе Гнутово. На Луганском направлении пророссийские наемники дважды из стрелкового оружия открывали огонь неподалеку Крымского.

Как известно, на оккупированный Донбасс прибыли российские специалисты беспилотной авиации.