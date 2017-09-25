В Авдеевке "Черные запорожцы" обустраивают новые позиции (видео)
20:20, 25 сентября 2017Война
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Бойцы АТО были вынуждены перейти на другие позиции в Авдеевке.
В Авдеевке "Черные запорожцы" обустраивают новые позиции
"Черные запорожцы" обустраивают новые позиции прямо перед носом у врага в Авдеевке. Командир роты говорит, что они были вынуждены перейти на другие позиции, потому что вражеская артиллерия не давала головы поднять из окопа.
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Бойцы копают вдоль и вглубь, укрепляют позиции мешками и древесиной. Новые окопы АТОшники роют по всем правилам военного дела - не прямо, а зигзагообразно, чтобы уменьшить разлет осколков от снаряда, если он в него попадает.
Ранее волонтеры "Вернись живым" сообщили, что интенсивность обстрелов на Донбассе по сравнению с началом месяца увеличилась почти втрое, и за сентябрь ВСУ несли потери.
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