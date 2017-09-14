Активность боевиков сегодня была минимальной, зафиксированы всего три обстрела позиций сил АТО

В течение сегодняшнего дня в районе проведения АТО активность российско-оккупационных бандформирований была минимальной, вдоль всей линии разграничения с полуночи зафиксировано 3 обстрела наших позиций, один из которых характеризуется как неприцельный. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Читайте такжеВозле Авдеевки ранен украинский военный - его доставили в госпиталь"Вместе с тем даже от этих нескольких огневых провокаций пострадали украинские военные. Так, около 14 часов в результате гранатометного обстрела наших позиций возле поселка Пески получили ранения двое украинских военных. Их сразу госпитализировали, на данный момент состояние раненых оценивается как средней тяжести.

Кроме того, утром возле Павлополя, на Приморском направлении, боевики выпустили более 20 мин калибра 82 миллиметра и били из гранатометов по укреплениям сил АТО. А в районе Водяного около 6 утра зафиксирован неприцельный обстрел", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в штабе АТО добавили, что несмотря на снижение или повышение активности российско-оккупационных группировок, украинские войска находятся в полной готовности дать адекватный ответ противнику. Силы АТО строго соблюдают перемирие, однако при обострении обстановки командиры на позициях самостоятельно определяют степень угрозы личному составу и принимают решение на открытие ответного огня.