В ВСУ сообщили о ликвидации на Донбассе российского наемника (фото)

09:16, 12 сентября 2017
Война
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Миронов принимал участие в боевых действиях на территории Луганской области с 2014 года.

Миронов ликвидирован на Донбассе / соцсети

На Донбассе уничтожен российский наемник Геннадий Миронов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан.

"Продолжаем постоянную рубрику, 09.2017 ликвидирован российский боевик Миронов Геннадий, г. Темрюк Краснодарский край", - написал он.

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Россиянин был занесен в базу "Миротворца". Принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса с августа 2014 года.

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Теги: #ликвидация боевика#ликвидация на Донбассе