Боевики осуществляют "фейковые" обстрелы, чтобы обвинить ВСУ - СЦКК

Боевики осуществляют «фейковые» обстрелы с целью обвинения Вооруженных Сил Украины в нарушении режима прекращения огня.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Читайте такжеРоссия предлагает создать вооруженную миссию ООН на Донбассе сроком на 6 месяцев - СМИ

По данным украинской стороны СЦКК, боевики активно используют во время «школьного перемирия» тактику подрыва инженерных боеприпасов в районе своих позиций с целью имитации артиллерийских "обстрелов" со стороны подразделений ВСУ и обвинения их в нарушении режима прекращения огня.

В частности, 11 сентября после 22.00 наблюдателями украинской стороны СЦКК было зафиксировано ведение боевиками неприцельного, хаотического огня из стрелкового оружия в сторону позиций подразделений ВСУ.

Вскоре после этого были зафиксированы подрывы инженерных боеприпасов на территории, неподконтрольной украинскому правительству, в районе поселка Васильевка Донецкой области, где расположена водонасосная станция 1-го подъема Юго-Донбасского водопровода, в непосредственной близости от которой боевики оборудовали свои позиции.

Эти действия террористов сопровождались заявлениями об угрозах жизни обслуживающего персонала насосной станции, который был вынужден прекратить работу и укрыться в другом месте, говорится в сообщении.

Так, украинская сторона СЦКК отмечает, что во время проверки эти факты не подтвердились. Так называемые "обстрелы" имели постановочный и провокационный характер с целью обвинения ВСУ в нарушении режима прекращения огня.

Читайте такжеБоевики обстреляли опорный пункт сил АТО возле Крымского, ранены двое военных

"Указанное в очередной раз свидетельствует о заинтересованности руководства "ОРДО" в дальнейшем обострении конфликта и сознательном невыполнении Минских договоренностей. Подразделения ВСУ неукоснительно соблюдают режим прекращения огня в рамках «школьного перемирия» и не поддаются на провокации со стороны НВФ "ОРДО" и "ОРЛО" , - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 23 августа Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась об установлении режима прекращения огня с полуночи 25 августа в связи с началом учебного года - так называемого "школьного перемирия". В то же время российско-оккупационные войска ежедневно нарушают договоренности, хотя и существенно снизили активность и количество обстрелов.