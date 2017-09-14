Боевики обстреляли контрольный пункт "Марьинка"

Вчера вечером незаконные вооруженные формирования открывали огонь по контрольному пункту въезда-выезда «Марьинка».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера вечером незаконные вооруженные формирования открывали огонь по КПВВ «Марьинка», где несут службу пограничники вместе с взаимодействующими органами. Обстрел велся со стороны н.п. Александровка, который находится на неподконтрольной Украине территории. Боевики стреляли в направлении контрольного пункта из стрелкового оружия», - сообщили в пограничном ведомстве.

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Пострадавших среди военнослужащих и гражданских нет. Пограничники ответный огонь не открывали.

По информации ГПСУ, всего с начала года зафиксирован 41 обстрел со стороны российских наемников позиций пограничников.