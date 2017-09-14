Возле Авдеевки ранен украинский военный - его доставили в госпиталь

За прошедшие сутки, 13 сентября, российско-оккупационные бандформирования 25 раз открывали огонь по опорным пунктам ВСУ, вследствие чего один украинский военный получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, наиболее беспокойно было на Донецком направлении.

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"Здесь боевики четыре раза открывали огонь из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим позициям в окрестностях Авдеевки. В результате одного из таких обстрелов около 23:00 был ранен один наш военный. Его сразу доставили в ближайший военно-медицинский госпиталь. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное", - сообщили в штабе.

В нескольких случаях, когда обстрелы противника непосредственно угрожали жизни, силы АТО в ответ открывали огонь на поражение.

Ранее Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что за сутки зафиксировала около 30 взрывов в Донецкой и Луганской областях.