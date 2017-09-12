Боевики собрались обстрелять Донецк и обвинить в этом ВСУ - разведка

Боевики планируют совершить обстрел окраин Донецка и обвинить в этом военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины по обстановке на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 4 по 11 сентября в Facebook.

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В разведке подчеркнули, что командование российских оккупационных войск готовится к очередной провокации с целью обвинения сил АТО в нарушении Минских договоренностей.

"Оккупанты планируют совершить обстрел окраин Донецка и обвинить в этом военнослужащих Вооруженных сил Украины. В рамках подготовки таких действий в Петровском районе Донецка отмечается усиление и увеличение числа патрулей так называемых "силовых структур ДНР", особенно во время комендантского часа", - подчеркнули разведчики.

Основной задачей "патрулирование" задержание возможных свидетелей перемещения минометов и артиллерийских систем противника в сторону Марьинки, которые будут задействованы в ходе запланированных провокаций, говорится в сообщении.