В ООН в мае-августе зафиксировали гибель на Донбассе 26 гражданских лиц

Мониторинговая миссия ООН в мае-августе зафиксировала гибель на Донбассе 26 гражданских лиц, еще 135 были ранены.

Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в период 16 мая - 15 августа 2017 года, представленном в Киеве.

"В период с 16 мая по 15 августа УВКПЧ задокументировало 161 жертву вооруженного конфликта среди гражданского населения: 26 человек погибли и 135 человек были ранены (чуть более половины всех случаев были вызваны обстрелами)", - говорится в отчете.

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При этом подчеркивается, что с мая по июнь общее месячное число жертв среди гражданского населения снизилось, и эта тенденция продолжилась и в период с июня по июль.

"Частично это может быть связано с так называемым "урожайным перемирием", которое началось 24 июня. Тем не менее, вероятность внезапной эскалации боевых действий, включая вероятность обстрелов, продолжала ставить под угрозу личную безопасность людей и наносить психологические травмы", - говорится в отчете.

В отдельном пресс-релизе Мониторинговой миссии ООН сказано, что за все время конфликта на Донбассе погибли 2 тыс. 803 гражданских лиц и были ранены от 7 до 9 тыс. гражданских.