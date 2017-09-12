В ООН в мае-августе зафиксировали гибель на Донбассе 26 гражданских лиц
В период с 16 мая до 15 августа УВКПЧ задокументировало 161 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения: 26 человек погибло и 135 человек были ранены.
Мониторинговая миссия ООН в мае-августе зафиксировала гибель на Донбассе 26 гражданских лиц, еще 135 были ранены.
Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в период 16 мая - 15 августа 2017 года, представленном в Киеве.
"В период с 16 мая по 15 августа УВКПЧ задокументировало 161 жертву вооруженного конфликта среди гражданского населения: 26 человек погибли и 135 человек были ранены (чуть более половины всех случаев были вызваны обстрелами)", - говорится в отчете.
Читайте такжеНа гумпомощь жителям Донбасса в следующем году необходимо более 200 миллионов долларов - ООН
При этом подчеркивается, что с мая по июнь общее месячное число жертв среди гражданского населения снизилось, и эта тенденция продолжилась и в период с июня по июль.
"Частично это может быть связано с так называемым "урожайным перемирием", которое началось 24 июня. Тем не менее, вероятность внезапной эскалации боевых действий, включая вероятность обстрелов, продолжала ставить под угрозу личную безопасность людей и наносить психологические травмы", - говорится в отчете.
В отдельном пресс-релизе Мониторинговой миссии ООН сказано, что за все время конфликта на Донбассе погибли 2 тыс. 803 гражданских лиц и были ранены от 7 до 9 тыс. гражданских.