Боевики на Донбассе два десятка раз открывали огонь по позициям ВСУ - штаб

За сутки на Донбассе контролируемые Россией боевики 20 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины, погибших среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00.

«Сегодня в районе проведения АТО российско-оккупационные группировки продолжили активные обстрелы позиций украинской армии в основном на Приморском и Донецком направлениях», - говорится в сообщении.

В частности, с полуночи боевики 5 раз из стрелкового оружия открывали огонь по украинским опорным пунктам в районе Авдеевской промзоны. Из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг 4 раза бил по украинским укреплениям в окрестностях Зайцево.

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Также на Приморском направлении эпицентром огневой активности боевиков остается поселок Водяное. Здесь пророссийские боевики 4 раза применяли гранатометы различных видов и один раз - крупнокалиберный пулемет. Также сегодня под вражеским огнем оказались позиции сил АТО возле Талаковки, Лебединского и Старогнатовки.

На Луганском направлении противник выпустил 3 мины калибра 82 миллиметра по опорным пунктам сил АТО вблизи Новотошковского.

«Учитывая, что часть обстрелов наших позиций представляла прямую угрозу жизни украинских военных, подразделения сил АТО несколько раз открывали ответный огонь. С начала суток потерь среди наших защитников нет», - отметили в штабе.