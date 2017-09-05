"Школьное перемирие" в АТО: 36 вражеских обстрелов, половина из них - прицельные

За минувшие сутки боевики в зоне проведения АТО 36 раз открывали огонь по позициям украинских сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Всего, за прошедшие сутки зафиксировано 36 обстрелов наших позиций со стороны российско-оккупационных группировок. Из них 18 характеризуются как прицельные. Потерь среди украинских военных нет", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в конце минувших суток террористы усилили обстрелы, в основном они применяли стрелковое оружие и гранатометы.

Основное напряжение сохранялось на Донецком направлении. Здесь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов боевики 4 раза открывали огонь в районе Зайцево, дважды – возле Песков. Из гранатометов преступники били в Авдеевской промзоне, возле Каменки и шахты Бутовка.

На Приморском направлении после 18:00 террористы продолжили огневые провокации в окрестностях Водяного. Также под гранатометным огнем оказались позиции ВСУ на подступах к Лебединскому, Широкино и Марьинке. По опорным пунктам сил АТО возле Талаковки сепаратисты трижды били из крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении боевики открывал огонь из различных видов оружия в районе Крымского, Станицы Луганской и Малинового.