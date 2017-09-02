На Луганщине женщина подорвалась на растяжке

В Луганской области, неподалеку от зоны боевых действий, женщина подорвалась на растяжке с взрывным устройством, ее с осколочными ранениями доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс-центр Станично-Луганской районной государственной администрации в Facebook.

"01.09.2017 г. примерно 17:00 часов гражданка Д., 1963 года рождения, жительница пгт. Станица Луганская, находясь в лесополосе на окраине пгт. Станица Луганская, во время сбора дров, в результате взрыва неустановленного устройства, на растяжке, получила телесные повреждения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате взрыва у нее осколочные ранения мягких тканей нижних конечностей.

Пострадавшую госпитализировали в районную больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает.