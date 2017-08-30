В Киеве построят адаптационный центр для ветеранов АТО (фото)

В среду, 30 августа, в Киеве строительная компания ООО "СБС-Надия" презентовала проект адаптационного центра для ветеранов АТО. Об этом сообщают Буквы.

Объект – торговый центр площадью 1,4 тыс. квадратных метров, в котором часть площади будет выделена под адаптационный центр для демобилизованных ветеранов АТО – появится на пересечении Стратегического шоссе и проспекта Науки в Голосеевском районе Киева.

"Это объект социально-бытового назначения", - поясняет Дмитрий Синюка, директор "СБС-Надия".

Стоит отметить, что он сам является участником АТО, воевавшим на Луганщине, а также членом нескольких ветеранских организаций. С одной из них и был подписан меморандум о строительстве центра, аналогов которого в Киеве нет.

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Синюка напоминает, что по состоянию на август 2017 года статус участников АТО получили около 300 тыс. граждан: "Как юридически, так и морально мы имеем основания завершить этот проект".

Психолог Татьяна Назаренко, член правления ГО "Украинская ассоциация специалистов по преодолению последствий психотравмирующих событий" поясняет: "В Украине люди приходят к психологу, когда находятся уже в крайней точке страдания. Когда демобилизованный понимает, что "я больше не могу", и когда, как правило, нужна уже консультация психиатра, а не психолога".

По ее словам, обращаться могут лишь спустя год после травмирующего события, когда уже развился посттравматический синдром.

В других странах мира существуют разные этапы оказания помощи. Например, поддержка сообщества, в котором живут демобилизованные, организация мест, куда ветеран может прийти и пообщаться с такими же, как он. "Это общение является целительным, оно предупреждает ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство – ред.) и суицид", - объясняет психолог. "Сейчас в Киеве есть специализированные центры помощи ветеранам, но там речь идет о лечении уже психологических заболеваний", - добавляет она, поясняя, что в случае с новым центром будет сделан акцент на предупреждении таких заболеваний.

По словам Назаренко, центр психосоциальной поддержки существует в Краматорске и демонстрирует прекрасные результаты.

Как отмечает Анна Скуратова, сооснователь фирмы-генподрядчика "Стоун Инжиниринг", проектом предусмотрено строительство двухэтажного здания ТЦ с цокольным этажом. На время строительства вокруг котлована будет сооружено шпунтовое ограждение, которое впоследствии заменят монолитной стеной, так что безопасность будет соблюдаться на надлежащем уровне.

Геологические исследования также подтвердили безопасность строительства на данном виде грунта, экспертизу проект прошел успешно.

Проектом также предусмотрено благоустройство прилегающей к ТЦ территории, где находится неогороженный памятный знак волонтерам. "Сквер и будет сохранен – более того, облагорожен, улучшен и документального оформлен", - говорит представитель генподрядчика, поясняя, что в настоящий момент с точки зрения закона как такового сквера нет – лишь название. Социальная ответственность застройщика подразумевает также освещение прилегающей территории, реконструкцию лестницы и детской площадки, а также озеленение территории.

Адвокат Валерия Зарубина пояснила, что ООО "СБС-Надия" занимает участок на основании договора долгосрочной (30 лет) аренды под строительство. Вся техническая и строительная документация у проекта имеется, и на момент начала строительства 17 августа эти документы были в наличии на площадке. Однако застройщик столкнулся с негативным отношением местных жителей, которое появилось в результате дезинформации со стороны отдельных чиновников, в частности, главы Голосеевской РГА Натальи Бондарь, которая заявила, что строительство ведется незаконно.

Несмотря на наличие разрешительных документов, которые были продемонстрированы журналистам, на период информирования местных жителей о планах застройщика строительство было приостановлено.

Помимо центра реабилитации воинов АТО, площадь будущего ТЦ будет занята супермаркетом; планируется также размещение небольших магазинов и пунктов бытовых услуг. При этом будет создано около 50 рабочих мест. Синюка не исключает, что среди людей, которые получат работу, будут как раз ветераны АТО.