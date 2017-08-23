Задержанный боевик "ДНР" "слил" информацию о российских военных в Марьинке (фото, видео)

На Донетчине задержали боевика артиллерийского расчета одного из незаконных вооруженных формирований террористов "ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, житель Волновахского района в июле 2015 года получил предложение от двоюродного брата "подзаработать в рядах незаконных вооруженных формирований "ДНР". Во время встречи, со слов боевика, принимал участие мужчина, который разговаривал с ярко выраженным российским акцентом. Он предложил "службу" в одном из артиллерийских подразделений террористов за 50 тысяч рублей в месяц.

Сотрудники спецслужбы установили, что именно это подразделение длительное время обстреливало позиции сил АТО и мирных жителей Марьинки. Задержанный рассказал, что офицерский состав в основном был укомплектован выходцами из России, в составе артиллерийских расчетов даже корректировщиками огня были россияне, одетые в военную полевую форму ВС РФ с офицерскими знаками различия.

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"Само подразделение было оснащено военным снаряжением российского производства и сухпайками, изготовленными в РФ. Рядовые боевики из числа местных жителей Донбасса не имели вообще какого-либо снаряжения и формы", - рассказали в СБУ.

В октябре 2016 года, опасаясь за собственную жизнь, боевик "дезертировал" из бандформирования. После длительного скрывания он решил вернуться на подконтрольную Украине территорию, где и был сразу задержан.

Боевику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщала СБУ 18 августа, в Донецкой области снова обнаружили российские боеприпасы. "Согласно выводам экспертов, маркировка боеприпасов свидетельствует о том, что они изготовлены в 2008 году на территории Российской Федерации и не находятся на вооружении ВСУ", - заявляли в ведомстве.