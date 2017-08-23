В День Независимости Украины российский "гумконвой" вторгнется на Донбасс
17:47, 23 августа 2017Война
1825 3
Очередной гумконвой РФ ворвется на оккупированный Донбасс на День Независимости.
68 российская колонна с "гумпомощью" едет на Донбасс / mchs.gov.ru
68-я так называемая гуманитарная колонна РФ ворвется завтра, 24 августа, на Донбасс. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Читайте такжеРоссия сегодня пригнала на Донбасс полупустой "гумконвой" – ГПСУ
Ведомство агрессора утверждает, что колонна доставит жителям оккупированного Донбасса около 750 тонн "гуманитарной помощи", среди которой якобы детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и учебная литература.
Как сообщал УНИАН, ранее в Донецке дети отравились питанием из российских "гумконвоев".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: 26-я годовщина Независимости Украины