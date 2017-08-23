В День Независимости Украины российский "гумконвой" вторгнется на Донбасс

68-я так называемая гуманитарная колонна РФ ворвется завтра, 24 августа, на Донбасс. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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Ведомство агрессора утверждает, что колонна доставит жителям оккупированного Донбасса около 750 тонн "гуманитарной помощи", среди которой якобы детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и учебная литература.

Как сообщал УНИАН, ранее в Донецке дети отравились питанием из российских "гумконвоев".