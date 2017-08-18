Сегодня боевики выпустили более 60 мин по позициям возле Крымского, один военный ранен - штаб

С начала суток контролируемые Россией боевики выпустили более 60 мин по силам Вооруженных сил Украины возле Крымского, один военный получил ранение. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00, размещенной в социальной сети Facebook.

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В штабе отметили, что в течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, но контролируемой украинской армией.

В частности, с полуночи наиболее горячо было на Донецком направлении: 4 раза боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали украинские укрепления в Авдеевской промзоне, кроме того, под вражеским огнем дважды оказывались силы АТО неподалеку от Зайцево и трижды - на шахте Бутовка.

На Луганском направлении боевики в течение часа выпустили более 60 мин калибра 82 миллиметра по украинскому наблюдательному пункту неподалеку от Крымского. В ответ украинские бойцы накрыли противника плотным огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате этого противостояния один украинский военный получил ранение.

В то же время на Мариупольском направлении боевики применяли минометы на подступах к Марьинке. А около полуночи бандформирования неприцельным огнем били из 122-миллиметровой артиллерии южнее Богдановки.