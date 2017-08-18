Сутки в АТО: боевики обстреляли Зайцево, двое военных ранены

В районе проведения АТО, в конце прошлых суток интенсивность обстрелов украинских позиций со стороны российско-оккупационных группировок не уменьшалась. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Как и несколько дней подряд, основная активность врага фиксировалась в районе Авдеевской промзоны. Здесь с 18:00 и до полуночи боевики 5 раз били по позициям ВСУ из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, на Донецком направлении дважды под вражеским огнем оказались украинские опорные пункты неподалеку Новоселовки (Вторая). А около 21:00 преступники в очередной раз из стрелкового оружия обстреляли дома мирных жителей поселка Зайцево.

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На Луганском направлении враг открывал огонь на подступах к Крымскому, Станице Луганской, Новоалександровке. А в результате обстрела из гранатомета укреплений в районе Троицкого, один украинский боец получил ранения.

"На Мариупольском направлении в конце суток было относительно тихо. Лишь вблизи Широкиного боевики применяли миномет калибра 82 миллиметра. В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 27 раз нарушили перемирие. Двое наших военных получили ранения. Почти на все огневые провокации силы АТО отвечали плотным огнем на поражение противника", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, ранее боевики коварно обстреляли Зайцево во время раздачи гуманитарной помощи.