Обострение в АТО: боевики 31 раз нарушили перемирие, ранены восемь военных

Уже несколько дней подряд, на подступах к Авдеевке, практически не прекращаются обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, вчера, с 18:00 и до полуночи российско-оккупационные группировки, фактически непрерывно били по укреплениям в районе промзоны. Здесь, кроме использования гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, боевики выпустили по меньшей мере 10 мин калибра 120 миллиметров и 19 мин калибра 82 миллиметра.

На каждый обстрел противника силы АТО отвечали плотным огнем, который укрощал огневые средства противника. Кроме того, на Донецком направлении, в конце суток, под огнем оказались позиции возле Каменки и Луганского. А в результате минометного обстрела украинских укреплений в районе Верхнеторецкого пятеро бойцов получили ранения.

Читайте такжеВ ГПУ рассказали, сколько телефонных разговоров с представителем Генштаба ВС РФ провел Муженко во время Иловайской трагедии

На Мариупольском направлении активность боевиков фиксировалась недалеко от Марьинки. Здесь преступники дважды применяли минометы различных калибров. А в результате гранатометного обстрела опорного пункта на подступах к Водяному еще один украинский воин получил ранения.

"В целом, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 31 раз нарушили перемирие. Восемь наших военных получили ранения. Стоит добавить, что несмотря на растущую активизацию бандформирований, использование преступниками вооружения, калибр которого превышает 100 миллиметров, Вооруженные Силы Украины строго придерживаются Минских соглашений", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в зоне АТО активизировались ДРГ боевиков по всей линии соприкосновения.