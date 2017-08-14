В зоне АТО активизировались ДРГ боевиков по всей линии соприкосновения – ИС

По всей линии соприкосновения на Донбассе зафиксирована активизация деятельности диверсионно-разведывательных груп боевиков. Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его словам, продолжает отмечаться высокая активность ведения разведки противником с привлечением войсковой, специальной и радиоэлектронной разведки с целью уточнения боевых порядков ВСУ на переднем крае, а также вскрытия военных объектов для их огневого поражения.

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Тымчук также отметил, что на протяжении последней недели наиболее интенсивно огневые удары наносились российско-террористическими войсками по позициям украинских войск в зоне ответственности оперативно-тактической группировки “Донецк” и “Мариуполь” в районе населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Талаковка и Широкино.

«На некоторых участках на этих направлениях противник с целью отработки слаженности действия своих минометных и артиллерийских подразделений постоянно размещал их на передовых позициях, при этом основное внимание уделялось отработке вопросов выхода артиллерийских расчетов на огневые позиции, подготовки их к стрельбе, а также непосредственного нанесения огневых ударов по схеме «огонь-перемещение-огонь», - написал он.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные бандформирования 25 раз нарушили перемирие. В штабе также сообщили, что двое украинских бойцов получили ранения.