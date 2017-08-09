Правда слишком неудобна: видеокамеру на Донецкой фильтровальной станции уничтожили - ОБСЕ
Только один день проработала камера видеонаблюдения на станции, которая поставляет воду потребителям по обе стороны линии разграничения.
Камеру видеонаблюдения на Донецкой фильтровальной станции, которая проработала один день, уничтожили огнем из стрелкового оружия. "Камера уничтожена", - говорится в сообщении Наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ в Twitter.
Отмечается, что камеру СММ ОБСЕ обстреляли с юга и юго-запада. Инцидент произошел всего лишь через день после того, как камера была установлена.
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«Перед тем, как камера была уничтожена, она зафиксировала огонь из стрелкового оружия. Правда слишком неудобна для сторон», - отметил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
Как сообщалось ранее, на протяжении последних месяцев в результате обстрелов повреждается ЛЭП, которая питает Донецкую фильтровальную станцию, которая поставляет воду потребителям по обе стороны линии разграничения. Стороны конфликта на Донбассе обвиняют друг друга в причинении этих обстрелов.
В апреле в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ относительно Украины сообщали,что Донецкая фильтровальная станция от начала 2017 года попадала под обстрелы более 200 раз, станция не работала совокупно 38 дней.