Правда слишком неудобна: видеокамеру на Донецкой фильтровальной станции уничтожили - ОБСЕ

Камеру видеонаблюдения на Донецкой фильтровальной станции, которая проработала один день, уничтожили огнем из стрелкового оружия. "Камера уничтожена", - говорится в сообщении Наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ в Twitter.

Отмечается, что камеру СММ ОБСЕ обстреляли с юга и юго-запада. Инцидент произошел всего лишь через день после того, как камера была установлена.

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«Перед тем, как камера была уничтожена, она зафиксировала огонь из стрелкового оружия. Правда слишком неудобна для сторон», - отметил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Как сообщалось ранее, на протяжении последних месяцев в результате обстрелов повреждается ЛЭП, которая питает Донецкую фильтровальную станцию, которая поставляет воду потребителям по обе стороны линии разграничения. Стороны конфликта на Донбассе обвиняют друг друга в причинении этих обстрелов.

В апреле в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ относительно Украины сообщали,что Донецкая фильтровальная станция от начала 2017 года попадала под обстрелы более 200 раз, станция не работала совокупно 38 дней.