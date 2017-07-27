Адвокат о задержании российского военного Агеева на Донбассе: его взяли без оружия в туалете

Адвокат задержанного в зоне АТО российского военнослужащего Виктора Агеева Виктор Чевгуз не согласен, что его подзащитный организовал террористическую организацию. Об этом он сказал в эфире "Громадського радіо".

"Его обвиняют в том, что он организовал террористическую организацию. Это чушь. Солдат только призвался. Если ее и организовали, то только офицеры. Он мог быть только участником", - утверждает адвокат.

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По словам Чевгуза, Агеева задержали, когда он находился в жилом доме, его якобы взяли в туалете.

"Агеев вышел из дома без оружия, пошел в туалет. Его взяли в туалете. Нужно выяснить много вопросов. Было ли у него оружие? Стрелял ли он?", - утверждает адвокат.

"В военном билете у него записано, что он служил срочную службу, уволен в запас. Других записей нет", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, российского контрактника Агеева, 1995 года рождения, украинские военные задержали в составе ДРГ боевиков, обезвреженной 24 июня возле н.п. Желобок в Луганской области.

28 июня в Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин Агеев в прошлом году "уволился в запас".

Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы он остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.