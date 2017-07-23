"Высокая человеческая цена этого конфликта": Уолкер отметил страдания жителей Донбасса

Специальный представитель Государственного департамента США Курт Уолкер подчеркивает, что войну в Донбассе надо завершить как можно скорее.

Об этом он сказал журналистам на брифинге в Краматорске.

В частности, после посещения восточной Украины и общения с местным населением, Уолкер решил сделать несколько замечаний.

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«Первое - это не замороженный конфликт, это горячая война. И это непосредственный кризис, за урегулирование которого мы должны взяться можно скорее», - подчеркнул Уолкер.

«Второе - это действительно чрезвычайное страдание людей, если вы подумаете о людях, убитых, получивших ранения, о нападениях на школы, больницы... о промышленности и экономике, которые пострадали - это действительно высокая степень страдания, высокая человеческая цена этого конфликта. И это другая причина, почему безотлагательно это надо урегулировать», - заявил спецпредставитель США.