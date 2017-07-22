Возле границы с Россией в АТО ездит много военного транспорта - ОБСЕ

ОБСЕ зафиксировала движение большого количества транспортных средств военного типа в направлении от и до границы Украины с Россией в Донецкой области

Об этом сообщает пресс-центр специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в своем аккаунте в Twitter.

Отметим, что террористы два часа назад остановили два патруля СММ на блокпосте возле оккупированного Новоазовска. Боевики, нарушая Минские соглашения, не допускают наблюдателей к городу.

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При этом, находясь вблизи оккупированного города, патрульные видели там движение многих транспортных средств военного типа.

"Больше транспорта военного типа едет в направлении от/до границы Украины с Россией. СММ не пускают на блокпосте в Новоазовске уже более 2 часов. Минск нарушается дальше", - подчеркнули в ведомстве.