В бою под Зайцево погиб 22-летний закарпатец (фото)

Боец 128-й бригады погиб вчера вечером, 18 июля, от многочисленных осколочных ранений. Об этом Mukachevo.net подтвердили официально в 128 бригаде ВСУ.

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"Бой с пророссийскими боевиками, который сопровождался мощными артобстрелами, продолжался вчера несколько часов. Около 20:30 произошел очередной обстрел позиций бойцов ВСУ, предположительно, из минометов или РПГ", - говорится в сообщении.

Житель Закарпатья Золтан Балаж нес боевое дежурство в районе Зайцево, где продолжался бой. Там боец получил многочисленные осколочные ранения, от которых погиб.

Как сообщал штаб АТО, боевики из танков и гранатометов обстреляли ряд позиций сил ВСУ, двое военных погибли.