Боевики применили запрещенное вооружение в Красногоровке и Трехизбенке

Российско-оккупационные бандформирования применили запрещенное вооружение в Красногоровке и Трехизбенке. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

«Сегодняшний день в зоне АТО характеризуется уменьшением количества провокационных обстрелов украинских позиций. В то же время противник и дальше продолжает применять вооружение, которое должно быть отведено от линии разграничения», - сказано в сводке.

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Около полуночи боевики выпустили по позициям сил АТО в Красногоровке, что на Мариупольском направлении, 8 мин калибра 82 миллиметра.

«В 14 и 16 часов преступники снова били из минометов калибра 120 и 82 миллиметра по этому поселку. Кроме того, ночью бандиты дважды вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по Павлополю», - говорится в сообщении.

В штабе также добавили, что на Луганском направлении с стороны Красного Лимана боевики также применяли миномет калибра 82 миллиметра по украинским позициям в Трехизбенке.

«В целом с начала суток незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили перемирие», - сказано в сводке.