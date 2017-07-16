Сутки в АТО: 26 обстрелов, один военный подорвался на мине, один ранен

В минувшие сутки боевики продолжили обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, в том числе из танков и крупнокалиберной артиллерии, в результате чего один украинский военный погиб и еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В целом за прошедшие сутки враг 26 раз нарушил перемирие. Один украинский военный погиб в результате подрыва на мине, еще один получил ранения", - говорится в сообщении.

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Так, после 18.00 субботы основная активность боевиков была зафиксирована на Мариупольском направлении. Из 82 миллиметровых минометов и гранатометов боевики дважды били по Красногоровке. Поселок Новотроицкое обстреляли из вооружения БМП.

"Около 23.00, в очередной раз демонстрируя дерзкое пренебрежение договоренностями об отводе тяжелого вооружения, наши позиции вблизи Широкино боевики обстреляли из артиллерии калибра 152 миллиметра и гранатометов. В результате этого обстрела один украинский военный получил ранения", - информируют в пресс-центре штаба АТО.

На Донецком направлении бандформирования почти в 23.00 из танков били по шахте Бутовка и Невельскому. Также по Невельскому работал вражеский 120 миллиметровый миномет. Украинские опорные пункты в районе Авдеевки боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении НВФ применяли гранатометы и стрелковое оружие по поселкам Малиновка, Желтое, Золотое, Станица Луганская.

Как сообщал УНИАН, вчера на Луганщине произошло боевое столкновение между украинскими бойцами и террористами.