На Донбассе до сих пор не разминировали 12 участков, в соответствии с решением ТКГ - ОБСЕ

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что стороны до настоящего времени не исполнили решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разминировании 12 участков на востоке Украины, которое было согласовано 2 марта 2016 года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве во время скайп-включения из оккупированного Дебальцево.

Он напомнил о решении ТКГ о противоминной деятельности от 2 марта 2016 года, согласно которому стороны обязывались еще до 31 марта 2016 года обозначить, осуществить ограждение и изъять мины, и в частности, те мины, которые были установлены в непосредственной близости до контрольных пунктов въезда/выезда.

"Но этого до сих пор не было выполнено", - подчеркнул Хуг.

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Он рассказал, что за 30 км от Дебальцево вблизи КПВВ "Майорськ" 7 июля погиб житель Жованки, а его товарищ получил серьезные ранения. По словам Хуга, погибший "случайно активировал мину-ловушку". "Теперь его молодой сын будет расти без отца", - сказал Хуг.

"Позвольте мне прояснить одну вещь - отец мальчика умер из-за ранения, которое он получил от срабатывания взрывного устройства, но его убили люди, которые отказываются выполнять договоренности, которые отказываются выполнять свои обещания", - сказал Хуг.

Как сообщал УНИАН, 2 марта 2016 года Трехсторонняя контактная группа согласовала технические аспекты разминирования на 12 участках на Донбассе. В документе было расписано все аспекты работы по разминированию, включая ограждения и маркировки территорий, пораженных минами в непосредственной близости от контрольно-пропускных пунктов.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что вооруженные силы и формирования всех сторон на Донбассе должны до 31 марта обеспечить обозначение и ограждение 12 районов для разминирования.

Вместе с тем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркнул, что маркировка для разминирования территорий на Донбассе возможен только после прекращения провокаций со стороны оккупационных войск РФ.